Вестник Кавказа

Матч "Бешикташа" и "Маккаби" Тель-Авив пройдет без зрителей из-за событий в Амстердаме

Матч "Бешикташа" и "Маккаби" Тель-Авив пройдет без зрителей из-за событий в Амстердаме
Венгрия согласилась принять матч "Бешикташа" и "Маккаби" Тель-Авив. Игра состоится в Дебрецене через две с половиной недели.

Матч Лиги Европы между "Бешикташем" (Турция) и "Маккаби" Тель-Авив (Израиль) пройдет без болельщиков. Об этом сказано в сообщении, размещенном на страницах "Бещикташа" в соцсетях.

Игра состоится в венгерском городе Дебрецен 28 ноября.

Изначально игра должна была пройти в присутствии болельщиков, однако из-за событий в Амстердаме руководство Венгрии решило провести встречу при пустых трибунах.

Напомним, после матча "Аякса" и "Маккаби" в Амстердаме подверглись нападению болельщики гостевой команды. После этого городские власти ввели чрезвычайные меры. В частности, была усилена охрана в синагогах.

 

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