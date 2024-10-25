Вестник Кавказа

Федерация футбола Грузии оштрафована за поведение болельщиков на игре с Албанией

Федерация футбола Грузии оштрафована за поведение болельщиков на игре с Албанией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
УЕФА выписал штраф Грузии за поведение фанатов на октябрьской встрече Лиги наций с командой Албании. Игра прошла в столице республики около трех недель назад.

Федерации футбола Грузии (ФФГ) заплатит три штрафа за нарушения, произошедшие на октябрьском матче с командой Албании. Соответствующий вердикт вынес дисциплинарный комитет УЕФА.

Общая сумма штрафов превышает 55 тыс евро. За то, что болельщики использовали лазеры на стадионе, ФФГ оштрафована на 12 тыс евро. Кроме того, 14 тыс евро предстоит заплатить за блокировку выходов с арены и 30 тыс евро за использование фанатами пиротехники.

Помимо этого, из-за нарушений на следующем домашнем матче сборной Грузии смогут присутствовать на 2 тыс болельщиков меньше, чем вмешает стадион. Испытательный срок составит два года.

Напомним, встреча Лиги наций между грузинской и албанской сборными прошла около трех недель назад. Победу со счетом 1:0 одержали албанцы. Свой следующий матч в турнире грузинская команда проведет в Батуми 16 ноября. Соперником будет сборная Украины.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1030 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

&quot;Ахмат&quot; уступил &quot;Пари НН&quot; в Грозном

"Ахмат" уступил "Пари НН" в Грозном

УЕФА оштрафовал Эстонию за поведение болельщиков в матче с Азербайджаном

УЕФА оштрафовал Эстонию за поведение болельщиков в матче с Азербайджаном

Гранд армянского футбола призвал руководство ФФА уйти в отставку

Гранд армянского футбола призвал руководство ФФА уйти в отставку

Узбекский футболист из ЦСКА стал лучшим молодым игроком Азии

Узбекский футболист из ЦСКА стал лучшим молодым игроком Азии

Обладателем &quot;Золотого мяча&quot; стал Родри

Обладателем "Золотого мяча" стал Родри

В сборную тура чемпионата Франции впервые попали два грузинских футболиста

В сборную тура чемпионата Франции впервые попали два грузинских футболиста

Съемки фильма о легенде советского футбола начались в Армении

Съемки фильма о легенде советского футбола начались в Армении

&quot;Ахмат&quot; одержал первую победу в чемпионате

"Ахмат" одержал первую победу в чемпионате

Бразильскому футболисту &quot;Зенита&quot; вручили паспорт России

Бразильскому футболисту "Зенита" вручили паспорт России

Сборная Россия по футболу проведет товарищеский матч с Брунеем в Краснодаре

Сборная Россия по футболу проведет товарищеский матч с Брунеем в Краснодаре

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы