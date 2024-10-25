Федерация футбола Грузии оштрафована за поведение болельщиков на игре с Албанией

УЕФА выписал штраф Грузии за поведение фанатов на октябрьской встрече Лиги наций с командой Албании. Игра прошла в столице республики около трех недель назад.

Федерации футбола Грузии (ФФГ) заплатит три штрафа за нарушения, произошедшие на октябрьском матче с командой Албании. Соответствующий вердикт вынес дисциплинарный комитет УЕФА.

Общая сумма штрафов превышает 55 тыс евро. За то, что болельщики использовали лазеры на стадионе, ФФГ оштрафована на 12 тыс евро. Кроме того, 14 тыс евро предстоит заплатить за блокировку выходов с арены и 30 тыс евро за использование фанатами пиротехники.

Помимо этого, из-за нарушений на следующем домашнем матче сборной Грузии смогут присутствовать на 2 тыс болельщиков меньше, чем вмешает стадион. Испытательный срок составит два года.

Напомним, встреча Лиги наций между грузинской и албанской сборными прошла около трех недель назад. Победу со счетом 1:0 одержали албанцы. Свой следующий матч в турнире грузинская команда проведет в Батуми 16 ноября. Соперником будет сборная Украины.