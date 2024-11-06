Бизнесмены из Алжира и Казахстана посетят Дагестан

В Дагестан приедут делегации из Алжира, Беларуси и Казахстана. Также пройдут переговоры дагестанских предпринимателей в ОАЭ и Омане.

В этом году в Дагестан совершат визиты бизнес-делегации из Алжира, Казахстана и Беларуси, заявил, глава Центра поддержки экспорта РД Руслан Абаскулиев.

Он также отметил, что республиканские предприниматели примут участие в переговорах с потенциальными партнерами, которые пройдут в Арабских Эмиратах и Омане.

Абаскулиев напомнил, что в октябре Дагестан посещали представители из Саудовской Аравии, с которыми были подписаны соглашения о сотрудничестве.

Кроме того, он добавил, что по итогам 3-х кварталов этого года на экспорт выведено 12 субъектов малого и среднего бизнеса, а объемы поддержанного экспорта составили $3,5 млн.