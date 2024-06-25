Столицу Калмыкии возглавил Алдар Лиджиков

Депутаты городского собрания столицы Калмыкии Элисты сегодня единогласно утвердили главой администрации города Алдара Лиджикова, ранее исполнявшего обязанности сити-менеджера.
Депутаты городского собрания Элисты (Калмыкия) сегодня единогласно проголосовали за утверждение в должности главы администрации города Алдара Лиджикова, который исполнял обязанности градоначальника, сообщает сайт горсобрания.
"Сегодня завершились конкурсные процедуры на назначение главы администрации города Элисты, по итогам которых депутаты горсобрания посчитали мою кандидатуру наиболее подходящей"
- Алдар Лиджиков
Ранее, до назначения на новый пост, Лиджиков работал главой Яшалтинского района республики, напоминает "Интерфакс".