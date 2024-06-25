Вестник Кавказа

Столицу Калмыкии возглавил Алдар Лиджиков

Столицу Калмыкии возглавил Алдар Лиджиков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Депутаты городского собрания столицы Калмыкии Элисты сегодня единогласно утвердили главой администрации города Алдара Лиджикова, ранее исполнявшего обязанности сити-менеджера.

Депутаты городского собрания Элисты (Калмыкия) сегодня единогласно проголосовали за утверждение в должности главы администрации города Алдара Лиджикова, который исполнял обязанности градоначальника, сообщает сайт горсобрания.

"Сегодня завершились конкурсные процедуры на назначение главы администрации города Элисты, по итогам которых депутаты горсобрания посчитали мою кандидатуру наиболее подходящей"

- Алдар Лиджиков

Ранее, до назначения на новый пост, Лиджиков работал главой Яшалтинского района республики, напоминает "Интерфакс".

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1085 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Новым министром юстиции Армении стала Србуи Галян

Новым министром юстиции Армении стала Србуи Галян

Комитет по туризму Армении возглавила Лусине Геворкян

Комитет по туризму Армении возглавила Лусине Геворкян

Свои посты в правительстве Крыма сохранили министры образования и экологии

Свои посты в правительстве Крыма сохранили министры образования и экологии

Нового министра культуры назначили в Грузии

Нового министра культуры назначили в Грузии

Главой Минстроя Дагестана назначен Бахтияр Уллаев

Главой Минстроя Дагестана назначен Бахтияр Уллаев

Алий Мусуков вновь стал премьер-министром Кабардино-Балкарии

Алий Мусуков вновь стал премьер-министром Кабардино-Балкарии

Пост министра юстиции Армении так и остался вакантным

Пост министра юстиции Армении так и остался вакантным

В Избербаше избрали нового главу города

В Избербаше избрали нового главу города

Полад Бюльбюль оглы возглавил рабочую группу по азербайджано-российским связям

Полад Бюльбюль оглы возглавил рабочую группу по азербайджано-российским связям

Арсен Каноков назначен сенатором от Кабардино-Балкарии

Арсен Каноков назначен сенатором от Кабардино-Балкарии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы