Вестник Кавказа

Президент Армении опроверг свою госпитализацию

Президент Армении опроверг свою госпитализацию
© Фото: сайт президента Армении
Ваагн Хачатурян опроверг новость о своей госпитализации. Он заявил, что находится на рабочем месте. Ранее сообщалось, что у президента Армении возникли проблемы со здоровьем.

Армянский президент Ваагн Хачатурян прокомментировал новость о своей госпитализации, которую распространили местные СМИ.

Глава государства заявил, что в настоящее время он находится на рабочем месте и работает в обычном режиме, а информацию о проблемах со здоровьем президент назвал вымыслами.

Хачатурян также показал установленный в администрации президента Армении штандарт в качестве доказательства того, что он находится на работе.

Напомним, армянские СМИ сообщили, что президент был доставлен в одну из больниц из-за проблем с сердцем.

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