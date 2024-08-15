Президент Армении опроверг свою госпитализацию

Ваагн Хачатурян опроверг новость о своей госпитализации. Он заявил, что находится на рабочем месте. Ранее сообщалось, что у президента Армении возникли проблемы со здоровьем.

Армянский президент Ваагн Хачатурян прокомментировал новость о своей госпитализации, которую распространили местные СМИ.

Глава государства заявил, что в настоящее время он находится на рабочем месте и работает в обычном режиме, а информацию о проблемах со здоровьем президент назвал вымыслами.

Хачатурян также показал установленный в администрации президента Армении штандарт в качестве доказательства того, что он находится на работе.

Напомним, армянские СМИ сообщили, что президент был доставлен в одну из больниц из-за проблем с сердцем.