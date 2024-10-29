Экстренный арабо-исламский саммит стартовал в Саудовской Аравии

Представители полсотни стран собрались в столице Саудовской Аравии для участия в экстренном арабо-исламской саммите. Главная тема мероприятия – ситуации в секторе Газа и Ливане.

В понедельник, 11 ноября, в Эр-Рияде состоялось открытие внеочередного арабо-исламского саммита, в котором участвуют представители 50 стран.

Цель встречи – выработать единую позицию по ситуации в секторе Газа и Ливане.

Выступая на открытии саммита, наследный принц Саудовской Аравии призвал к созданию палестинского государства на основе границ 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Мухаммед бен Салман также подтвердил приверженность королевства сохранению полного суверенитета Ливана. Он также осудил удары Израиля по территории Ирана.

Напомним, аналогичный саммит состоялся в Саудовской Аравии в прошлом году.