Баку призвал создать постоянный секретариат по контролю за экологией Каспия

В Азербайджане обеспокоены экологическим состоянием Каспийского моря. В Баку призвали страны Каспия заняться решением экологических проблем в рамках постоянного секретариата.

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Халаф Халафов призвал приложить усилия к организации постоянного секретариата многосторонней Конвенции по контролю экологического состояния Каспийского моря. Предложение было высказано в рамках конференции ООН по климату (COP29) в Баку.

"Формирование постоянного секретариата многосторонней Конвенции по контролю экологического состояния Каспийского моря остается актуальным вопросом. Сейчас этот секретариат реализуется ООН. Однако он должен быть передан одной из прикаспийских стран, которые должны усовершенствовать работу секретариата и уделять больше внимания экологическим вопросам Каспия"

– Халаф Халафов

Халафов отметил, что сейчас существует множество проблем, связанных с экологией региона. Уровень моря продолжает снижаться, акватория загрязняется, что негативно отражается на жизни огромного числа населенных пунктов, экономика которых завязана на Каспии.

Азербайджанская сторона предлагает разместить постоянный секретариат в Баку. Это должно помочь оперативно и эффективно реагировать на все экологические вызовы в регионе. Странам Каспия предложено рассмотреть этот проект.



