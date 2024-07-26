Вестник Кавказа

В горах под Судаком выручали туриста

В горах под Судаком выручали туриста
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Крымским спасателям сегодня пришлось вызволять туриста, который решил в одиночку покорить вершину Караул-Оба в районе поселка Новый Свет в Судаке – рельеф оказался слишком сложным для дилетанта.

Крымские спасатели сегодня спустили с гор в районе Судака мужчину, который застрял на сложном скальном рельефе и не смог спуститься с горы на равнину, сообщает МЧС региона.

Покорить турист решил небольшую гору Караул-Оба в районе судакского поселка Новый Свет, однако возвышенность оказалась невысокой и вполне доступной лишь на первый взгляд.

"По прибытии к месту происшествия спасатели МЧС России, совместно с сотрудниками ГКУ РК "Крым-спас", провели поиски, обнаружили и эвакуировали туриста в безопасное место с помощью альпинистского снаряжения"

- МЧС Крыма

К счастью, помощь врачей туристу не понадобилась, добавили в МЧС региона

Напомним, крымские горы выглядят безобидными, но коварства им не занимать: в конце сентября в горах Бахчисарайского района, казалось бы, изученным вдоль и поперек, заблудилась семейная пара туристов – на их поиски была направлена группа спасателей, которая нашла путешественников в лесу и помогла им вернуться домой. Семейная пара сбилась с лесной тропы, когда уже начало темнеть, и не смогла выйти на нее, запросив о помощи.

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