Вестник Кавказа

В МЧС Крыма озвучили грустную статистику

В МЧС Крыма озвучили грустную статистику
© Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым
Только в нынешнем 2024 году крымские спасатели пришли на помощь на туристических маршрутах региона 147 туристам, недооценившим коварство гор Крыма – спасать пришлось и взрослых, и детей.

С начала 2024 года сотрудникам МЧС Крыма редко приходилось отдыхать – за семь месяцев она провели 106 выездов в горно-лесистую местность, спасая людей, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев.

Беда в том, что большинство из приехавших отдохнуть в республику часто не рассчитывают собственные силы на туристических маршрутах и недооценивают характер гор Крыма, которые, несмотря на свою безобидность, бывают весьма коварными. Это приводит к тому, что таких горе-альпинистов потом приходится выручать из беды, пояснил министр, передает "АиФ-Крым".

В сложные ситуации в горах и лесах полуострова попадают и взрослые, и дети: сотрудникам спасательной службы "КРЫМ-СПАС" с начала года удалось спасти 147 человек: 130 взрослых и 17 детей.

Что касается штата спасателей, то их в Крыму достаточно – это 11 отрядов в разных районах, которые насчитывают 422 человека, добавил министр.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1265 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

РЖД сделали возможной покупку билетов с пересадкой внутри поезда

РЖД сделали возможной покупку билетов с пересадкой внутри поезда

8,3 млн туристов побывали в Краснодарском крае с начала лета

8,3 млн туристов побывали в Краснодарском крае с начала лета

Бизнес получит поддержку в развитии автотуризма

Бизнес получит поддержку в развитии автотуризма

Сочи, Кавминводы и Теберда вошли в список курортов федерального значения

Сочи, Кавминводы и Теберда вошли в список курортов федерального значения

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы