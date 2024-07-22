В МЧС Крыма озвучили грустную статистику

Только в нынешнем 2024 году крымские спасатели пришли на помощь на туристических маршрутах региона 147 туристам, недооценившим коварство гор Крыма – спасать пришлось и взрослых, и детей.

С начала 2024 года сотрудникам МЧС Крыма редко приходилось отдыхать – за семь месяцев она провели 106 выездов в горно-лесистую местность, спасая людей, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев.

Беда в том, что большинство из приехавших отдохнуть в республику часто не рассчитывают собственные силы на туристических маршрутах и недооценивают характер гор Крыма, которые, несмотря на свою безобидность, бывают весьма коварными. Это приводит к тому, что таких горе-альпинистов потом приходится выручать из беды, пояснил министр, передает "АиФ-Крым".

В сложные ситуации в горах и лесах полуострова попадают и взрослые, и дети: сотрудникам спасательной службы "КРЫМ-СПАС" с начала года удалось спасти 147 человек: 130 взрослых и 17 детей.

Что касается штата спасателей, то их в Крыму достаточно – это 11 отрядов в разных районах, которые насчитывают 422 человека, добавил министр.