Вестник Кавказа

Правила безопасности на сапборде напомнили в МЧС Крыма

Костюмированный сап-заплыв
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Туристы на сапбордах – сапбордеры – все чаще попадают в опасные ситуации, плавая по Черному и Азовскому морям. Чтобы не попасть в беду, напомнили в МЧС Крыма, необходимо соблюдать определенные меры безопасности.

Спасать катающихся на сапах туристов все чаще приходится у берегов Черного и Азовского моря, причем иногда к операции приходится привлекать авиацию и спасательные суда, рассказали в МЧС Крыма.

В ведомстве подчеркнули, что избежать ситуаций, когда только полноценная спасательная операция может помочь сапбордеру, поможет соблюдение техники безопасности.

Так, при плавании на сапборде нельзя пренебрегать тросом: он надежно связывает доску с ногой бордера.

Нелишним будет надевать спасательные жилеты и даже шлемы для катания.

Состояние сапа надо проверять каждый раз перед тем, как отправиться на воду.

"Обязательно нужно учитывать ветер и течение, которые могут значительно усложнить передвижение по воде. Особенно опасно, когда они несут сапборд в сторону от берега"

– МЧС

Угрозу могут представлять и небольшие суда: туристам на сапах нужно быть максимально внимательными в местах, где пролегают их регулярные маршруты.

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