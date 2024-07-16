Правила безопасности на сапборде напомнили в МЧС Крыма

Спасать катающихся на сапах туристов все чаще приходится у берегов Черного и Азовского моря, причем иногда к операции приходится привлекать авиацию и спасательные суда, рассказали в МЧС Крыма.
В ведомстве подчеркнули, что избежать ситуаций, когда только полноценная спасательная операция может помочь сапбордеру, поможет соблюдение техники безопасности.
Так, при плавании на сапборде нельзя пренебрегать тросом: он надежно связывает доску с ногой бордера.
Нелишним будет надевать спасательные жилеты и даже шлемы для катания.
Состояние сапа надо проверять каждый раз перед тем, как отправиться на воду.
"Обязательно нужно учитывать ветер и течение, которые могут значительно усложнить передвижение по воде. Особенно опасно, когда они несут сапборд в сторону от берега"
– МЧС
Угрозу могут представлять и небольшие суда: туристам на сапах нужно быть максимально внимательными в местах, где пролегают их регулярные маршруты.