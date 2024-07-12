Найдено тело туристки, пропавшей в море на сапе под Туапсе

В Туапсинском районе из Черного моря извлекли тело туристки, которая пропала 11 июля. Девушка каталась на сапборде и ее унесло в море.

В Краснодарском крае найдено тело пропавшей ранее девушки, унесенной в море на сапе.

О пропаже туристки из Санкт-Петербурга стало известно вечером 11 июля, она плавала на сапе в Туапсинском районе, ее унесло в открытое море. Поиски начались в тот же вечер, позже к поисковой операции присоединились вертолеты МЧС.

Сегодня под Туапсе у села Ольгинка спасатели достали из воды тело. Приметы указывают на то, что это унесенная в море туристка 1990 года рождения.