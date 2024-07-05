Вестник Кавказа

Туристку, унесенную в море в Туапсе, ищут с воздуха

Туристку, унесенную в море в Туапсе, ищут с воздуха
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Краснодарском крае продолжаются поиски пропавшей в четверг туристки. Девушку унесло в море на сапе. Поиски ведутся как с воды, так и с воздуха.

К поисково-спасательной операции в Туапсинском районе подключился вертолет МЧС России - вчера в море унесло на сапе туристку из Санкт-Петербурга.

Три девушки вышли в море на сапах накануне вечером, их унесло от берега. Одна туристка самостоятельно вернулась на берег, вторая была спасена в 23.00, поиски третьей продолжаются.

"На данный момент к поиску привлечен вертолет МИ-8, он вылетел с базы Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в городе Сочи"

– МЧС региона

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