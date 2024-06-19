Туристка из Петербурга пропала под Туапсе, уплыв на сапе в море

В Туапсинском районе вчера унесло в море трех туристок на сапах. На данный момент продолжаются поиски одной из них, к процессу могут подключиться вертолеты.

В Краснодарском крае произошел очередной инцидент с туристами на сапбордах, в море унесло девушек, одну из них до сих пор не нашли.

Инцидент произошел в четверг вечером, три девушки плавали на сапбордах в районе пляжа в поселке Сосновый берег. Когда туристок стало уносить в море, одна из них смогла вернуться и обратиться за помощью. Через некоторое время спасатели обнаружили еще одну девушку, ее унесло от берега на 400 метров, спасти ее удалось в 23.00.

"Поиски второй девушки, Дарьи Викторовны Грушевской 1990 года рождения из Санкт-Петербурга, продолжаются"

– районная администрация

В спасательной операции участие принимают свыше 40 человек, и водная техника - пять катеров и гидроциклы. К поискам петербурженки могут подключиться вертолеты.