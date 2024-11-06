Вестник Кавказа

Озеро в Дагестане не передали в пользование Минмелиоводхозу

Озеро Рица
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане отменили передачу озера Мочох в пользование Минмелиоводхозу. Озеро – памятник природы регионального значения и популярное место отдыха.

Озеро Мочох в Хунзахском районе Дагестана не передали в бессрочное пользование Минмелиоводхозу по требованию природоохранной прокуратуры.

Известно, что районные власти незаконно сформировали участок площадью свыше 400 кв м и кадастровой стоимостью более 70 млн рублей.

Данный участок, находящийся в границах акватории озера, был передан в бессрочное пользование министерству управлением Росимущества по РД.

Однако прокуратура внесла представления главам Росимущества и Хунзахского района с требованием ликвидировать нарушения. Итогом стало то, что документы о передаче были отменены.

Кроме того, требования прокурора по исключению сведения о данном участке из Единого государственного реестра недвижимости были поддержаны судом.

Стоит добавить, что озеро Мочох в Хунзахском районе является памятником регионального значения, а также одним из популярных мест отдыха в Дагестане.

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