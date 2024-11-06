Вестник Кавказа

Несколько тысяч человек накажут за непристегнутые ремни в Дагестане

Несколько тысяч человек накажут за непристегнутые ремни в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В дорожной полиции Дагестана рассказали, сколько человек были уличены в нарушении правил, связанных с ремнями безопасности в автомобилях, за минувшие сутки. Их число почти достигает 4 тыс.

Неправильное применение ремней безопасности в машине (или вовсе отказ от их использования) выявили более 3,8 тыс раз в Дагестане, рассказали в Госавтоинспекции республики.

В силовом ведомстве уточнили, что предоставленная статистика собрана за сутки.

В общей сложности за 24 часа к ответственности дорожные полицейские привлекли 3846 водителей. Большая часть нарушений была выявлена благодаря камерам: устройства обнаружили 2529 таких случаев.

В Госавтоинспекции обратили внимание на то, что пристегнутый ремень безопасности значительно снижает риск получения травмы в случае аварии.

"Не забывайте пристегиваться ремнями безопасности! Это простое действие может спасти вашу жизнь!"

– Госавтоинспекция РД

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