Силуанов призвал россиян хранить деньги в облигациях

Россиянам не нужны доллары, а хранить свои сбережения гораздо выгоднее в облигациях федерального займа, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Чтобы сохранить и приумножить свои сбережения, россиянам следует вкладывать деньги не в покупку сомнительной иностранной валюты, а в облигации федерального займа, которые намного надежнее и выгоднее, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Россиянам доллары не нужны, есть облигации - надежное выгодное доходное вложение. Вот куда надо смотреть, поэтому, если есть копеечка, участвуйте в финансовом рынке, не пожалеете"

- Антон Силуанов

Выгоднее всего сейчас - хранить сбережения в облигациях федерального займа и вступать в программу долгосрочных сбережений, добавил министр, передает ТАСС.