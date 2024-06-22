Вестник Кавказа

Силуанов призвал россиян хранить деньги в облигациях

Силуанов призвал россиян хранить деньги в облигациях
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россиянам не нужны доллары, а хранить свои сбережения гораздо выгоднее в облигациях федерального займа, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Чтобы сохранить и приумножить свои сбережения, россиянам следует вкладывать деньги не в покупку сомнительной иностранной валюты, а в облигации федерального займа, которые намного надежнее и выгоднее, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Россиянам доллары не нужны, есть облигации - надежное выгодное доходное вложение. Вот куда надо смотреть, поэтому, если есть копеечка, участвуйте в финансовом рынке, не пожалеете"

- Антон Силуанов

Выгоднее всего сейчас - хранить сбережения в облигациях федерального займа и вступать в программу долгосрочных сбережений, добавил министр, передает ТАСС.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1280 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Банковские вклады в России становятся выгоднее

Банковские вклады в России становятся выгоднее

&quot;Сбер&quot; снова поднимает ставки для ипотечных заемщиков

"Сбер" снова поднимает ставки для ипотечных заемщиков

В России стартует &quot;монетная неделя&quot;

В России стартует "монетная неделя"

Что празднуют в сентябре в России и в мире?

Что празднуют в сентябре в России и в мире?

В Дагестанском университете научат «Исламским финансам»

В Дагестанском университете научат «Исламским финансам»

Путь денег: от ракушек до криптовалют

Путь денег: от ракушек до криптовалют

Россию покидают два крупных европейских банка

Россию покидают два крупных европейских банка

Россия и Азербайджан наращивают товарооборот

Россия и Азербайджан наращивают товарооборот

Ипотека от Сбера стала дороже

Ипотека от Сбера стала дороже

Россия и Азербайджан работают над дедолларизацией взаиморасчетов

Россия и Азербайджан работают над дедолларизацией взаиморасчетов

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы