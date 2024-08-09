О решении проблемы обмена долларов за границей рассказали в РСТ

На зарубежном отдыхе туристы из России уже второй год сталкиваются с проблемой обмена долларов, полученных до 2013 года, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
«Туроператоры уже два года сталкиваются с вопросами туристов по поводу того, что за рубежом не принимают долларовые купюры, выпущенные до 2013 года. А в тех странах, где они принимаются, предлагают невыгодный курс обмена, который может отличаться от 0,5% до 10% в худшую сторону»
- Дмитрий Горин
Он отметил, что банки тщательно исследуют состояние купюр. На них не должно быть никаких надписей, обрывов или проколов. Это также может стать дополнительным поводом для отказа в операции.
Исходя из этого, Горин передал как можно избежать подобной проблемы:
- При организованном туре оплатить все услуги (экскурсии, транспорт и перелет) в рублях;
- Обменять доллары на национальную валюту страны отдыха в России;
- Брать с собой евро, но желательно номиналом в 50 или 100, потому что с ними будет меньше проблем.
Также представитель туроператоров предлагает завести карту Visa или Mastercard банка другой страны, чтобы совершать безналичный расчет. Где-то их можно оформить даже дистанционно.
Помимо этого, в некоторых странах работает российская система UnionPay. Ее основная проблема заключается в том, что она работает нестабильно и платежи могут проходить слишком долго. Горин привел в пример жалобы туристов в Турции на отказ работы системы.