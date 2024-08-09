Вестник Кавказа

О решении проблемы обмена долларов за границей рассказали в РСТ

О решении проблемы обмена долларов за границей рассказали в РСТ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российские туристы уже не первый год жалуются на проблему, что за границей им отказывают в денежной операции из-за старых долларов. В РСТ рассказали, как можно решить проблему.

На зарубежном отдыхе туристы из России уже второй год сталкиваются с проблемой обмена долларов, полученных до 2013 года, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

«Туроператоры уже два года сталкиваются с вопросами туристов по поводу того, что за рубежом не принимают долларовые купюры, выпущенные до 2013 года. А в тех странах, где они принимаются, предлагают невыгодный курс обмена, который может отличаться от 0,5% до 10% в худшую сторону»

- Дмитрий Горин

Он отметил, что банки тщательно исследуют состояние купюр. На них не должно быть никаких надписей, обрывов или проколов. Это также может стать дополнительным поводом для отказа в операции.

Исходя из этого, Горин передал как можно избежать подобной проблемы:

  • При организованном туре оплатить все услуги (экскурсии, транспорт и перелет) в рублях;
  • Обменять доллары на национальную валюту страны отдыха в России;
  • Брать с собой евро, но желательно номиналом в 50 или 100, потому что с ними будет меньше проблем.

Также представитель туроператоров предлагает завести карту Visa или Mastercard банка другой страны, чтобы совершать безналичный расчет. Где-то их можно оформить даже дистанционно.

Помимо этого, в некоторых странах работает российская система UnionPay. Ее основная проблема заключается в том, что она работает нестабильно и платежи могут проходить слишком долго. Горин привел в пример жалобы туристов в Турции на отказ работы системы.

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