Пожар в многоэтажном доме в Астане: спасено 10 человек

В Астане пожарные боролись с огнем в многоэтажном доме. Также возгорание произошло в частном доме в Акмолинской области.

В Есильском районе Астаны произошел пожар в квартире, площадь возгорания составила около 5 кв м, сообщили в региональном отделении МЧС.

К месту инцидента прибыли сотрудники пожарно-спасательной службы, которые спасли 10 человек, в том числе двоих детей. Причиной происшествия стало возгорание мебели.

Возгорание также произошло в Акмолинской области. Здесь огнем был охвачен частный жилой дом. Площадь пожара составила около 50 кв м. Пострадавших не было.