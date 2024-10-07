Вестник Кавказа

Пожар в многоэтажном доме в Астане: спасено 10 человек

Пожар в многоэтажном доме в Астане: спасено 10 человек
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Астане пожарные боролись с огнем в многоэтажном доме. Также возгорание произошло в частном доме в Акмолинской области.

В Есильском районе Астаны произошел пожар в квартире, площадь возгорания составила около 5 кв м, сообщили в региональном отделении МЧС. 

К месту инцидента прибыли сотрудники пожарно-спасательной службы, которые спасли 10 человек, в том числе двоих детей. Причиной происшествия стало возгорание мебели. 

Возгорание также произошло в Акмолинской области. Здесь огнем был охвачен частный жилой дом. Площадь пожара составила около 50 кв м. Пострадавших не было.

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