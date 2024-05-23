В ночном небе над Баку пролетел крупный метеор

В ночном небе над Баку минувшей ночью жители курортного пригородного поселка Мардакян наблюдали уникальное явление – падение крупного метеора, которое сопровождалось шлейфом сгорающих в атмосфере веществ, из которого состоял небесный пришелец.
"Это обломки, отделившиеся от астероидов или других тел Солнечной системы — куски камней и льда. Иногда эти обломки с высокой скоростью входят в атмосферу Земли и, сгорая, превращаются в пепел"
- директор Шемахинской астрофизической обсерватории Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), профессор Нариман Исмаилов
Как полагают ученые, метеор, пролетевший над Баку, входил в поток Орионидов, который пересекал созвездие Ориона, подчеркнул профессор, передает Sputnik Азербайджан.
Ориониды - одни из самых быстрых метеоров, скорость которых достигает 66 км/с, большинство из них сгорают при вхождении в атмосферу, однако некоторая их часть все же достигает Земли, добавил директор обсерватории.