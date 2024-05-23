Вестник Кавказа

В ночном небе над Баку пролетел крупный метеор

В ночном небе над Баку пролетел крупный метеор
© Фото: скриншот видео gismeteo.ru
Минувшей ночью жители курортного поселка Мардакян в пригороде Баку наблюдали уникальное зрелище – в небе над поселком пролетел крупный метеор, оставив за собой красочный газовый шлейф.

В ночном небе над Баку минувшей ночью жители курортного пригородного поселка Мардакян наблюдали уникальное явление – падение крупного метеора, которое сопровождалось шлейфом сгорающих в атмосфере веществ, из которого состоял небесный пришелец.

"Это обломки, отделившиеся от астероидов или других тел Солнечной системы — куски камней и льда. Иногда эти обломки с высокой скоростью входят в атмосферу Земли и, сгорая, превращаются в пепел"

- директор Шемахинской астрофизической обсерватории Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), профессор Нариман Исмаилов

Как полагают ученые, метеор, пролетевший над Баку, входил в поток Орионидов, который пересекал созвездие Ориона, подчеркнул профессор, передает Sputnik Азербайджан.

Ориониды - одни из самых быстрых метеоров, скорость которых достигает 66 км/с, большинство из них сгорают при вхождении в атмосферу, однако некоторая их часть все же достигает Земли, добавил директор обсерватории.

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