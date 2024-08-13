Максим Шевченко о выборах в США. Дональд Трамп, Камала Харрис, Нетаньяху, Зеленский, Орбан

9 ноября в США завершились президентские выборы. Имя победителя уже известно — это представитель от республиканской партии Дональд Трамп. У американцев не было явного фаворита среди кандидатов, исход гонки определили так называемые колеблющиеся штаты.
Почему Дональд Трамп обошел Камалу Харрис, как сенсационная победа республиканца отразиться на мировой политике, что измениться в экономике США, что станет с курсом доллара, стоит ли Нетаньяху и Зеленскому ждать поддержки от нового президента Соединенных Штатов — обсудили журналист, историк Эльмар Гусейнов и политик Максим Шевченко.