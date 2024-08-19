Владимир Путин и Ильхам Алиев. Переговоры в Баку и их последствия для Евразии. Выборы в Грузии. Максим Шевченко

С 8 по 9 августа Владимир Путин посетил Баку и встретился с Ильхамом Алиевым.

Двухдневных государственный президента России начался с неформального ужина в резиденции президента Азербайджана, в понедельник глава российского государтва почтил память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и возложил венок к Вечному огню на Алее шехидов. По итогам встречи президенты двух стран сделали ряд важных заявлений.

Что обсуждали Ильхам Алиев и Владимир Путин за закрытыми дверями, о чем хотел предупредить президент России руководство Азербайджана, почему российско-азербайджанские отношения укрепляются — обсудили историк, журналист Эльмар Гусейнов и политик Максим Шевченко. «Точка кипения» — специальный проект «Вестника Кавказа».