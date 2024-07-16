Вестник Кавказа

Максим Шевченко о войне Израиля и Ливана, убийстве Насруллы, рейтинге Нетаньяху и репрессиях в Иране

Что такое «Хезболла», оправится ли организация после потери лидера движения, победит ли Израиль в войне, чего добивается израильский премьер-министр Нетаньяху — обсудили историк, журналист Эльмар Гусейнов и политик Максим Шевченко.

27 сентября армия Израиля выпустила ракеты по объектам инфраструктуры центральной штаб-квартиры "Хезболлы" в Бейруте. На следующий день стало известно о гибели лидера движения Хасана Насруллы. В ночь с 30 сентября на 1 октября израильские военные подразделения пересекли границу Ливана и вторглись на территорию страны. 

 

 

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