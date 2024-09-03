Сталин, Рузвельт, Черчилль. Главная загадка Второй мировой войны — Максим Шевченко

1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война, ставшая самым разрушительным конфликтом в истории человечества. 80% процентов населения планеты оказались втянуты в вооруженное столкновение, которое длилось 5 лет.
Что является самой большой загадкой Второй мировой войны, почему она длилась так долго, как Гитлеру удалось добиться таких успехов, что повергло в шок Сталина и чего боялись гитлеровские бонзы — обсудили историк, журналист Максим Шевченко и политик Максим Шевченко. «Точка кипения» — специальный проект «Вестника Кавказа».