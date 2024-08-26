Вестник Кавказа

Арест Павла Дурова. Николай Дуров. Что будет с Telegram. БРИКС и Toncoin. Версия Максима Шевченко

25 августа стало известно об аресте создателя мессенджера Telegram и «Вконтакте» Павла Дурова во Франции. Помимо Телеграма, предприниматель также занимается развитием криптовалюты Toncoin, стоимость которой упала на 18% после новостей об аресте.  Россиянину предъявлены обвинения в пособничестве целому ряду преступлений. 

Зачем задержали Павла Дурова, кто ждал предпринимателя в Париже, почему Дуров ездил в Центральную Азию и Азербайджан, встречался ли он с президентами этих стран, чем создатель ВК не угодил Эммануэлю Макрону, как связаны Toncoin и БРИКС — обсудили историк и журналист Эльмар Гусейнов и политик «Максим Шевченко. «Точка кипения» — специальный проект «Вестника Кавказа». 

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