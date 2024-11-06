Вестник Кавказа

Президенты Азербайджана и Польши встретились в Баку

Президенты Азербайджана и Польши встретились в Баку
В Баку в рамках COP29 состоялась встреча Ильхама Алиева и Анджея Дуды. Лидеры Азербайджана и Польши обсудили сотрудничество.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с польским коллегой Анджеем Дудой.

Встреча прошла в Баку в рамках COP29 - Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Ильхам Алиев выразил признательность Анджею Дуде за участие в COP29 и выразил надежду, что визит польского лидера в Баку поспособствует развитию отношений двух стран.

Президент Польши выразил признательность за приглашение на климатическую конференцию ООН и отметил, что мероприятие организовано на высоком уровне.

Стороны отметили важность глобальной климатической повестки.

Ильхам Алиев и Анджей Дуда обменялись мнениями о перспективах развития отношений между Польшей и Азербайджаном в различных сферах, обсудили отношения АР и ЕС, коснулись региональных вопросов.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1285 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Чехии на COP29

Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Чехии на COP29

Ильхам Алиев: Азербайджан может построить мосты между различными международными игроками

Ильхам Алиев: Азербайджан может построить мосты между различными международными игроками

Президент Азербайджана принял премьера Великобритании

Президент Азербайджана принял премьера Великобритании

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в приеме в честь высоких гостей Саммита лидеров COP29

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в приеме в честь высоких гостей Саммита лидеров COP29

Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган встретились на полях COP29

Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган встретились на полях COP29

Президент ФИФА провел в Баку встречу с Ильхамом Алиевым

Президент ФИФА провел в Баку встречу с Ильхамом Алиевым

Астана поддержала инициативу Баку по Каспию

Астана поддержала инициативу Баку по Каспию

В Баку стартовал Саммит лидеров COP29

В Баку стартовал Саммит лидеров COP29

Ильхам Алиев принял лидеров ряда стран

Ильхам Алиев принял лидеров ряда стран

Президент Азербайджана встретился с Генеральным секретарем ООН

Президент Азербайджана встретился с Генеральным секретарем ООН

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы