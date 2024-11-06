Президенты Азербайджана и Польши встретились в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с польским коллегой Анджеем Дудой.
Встреча прошла в Баку в рамках COP29 - Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.
Ильхам Алиев выразил признательность Анджею Дуде за участие в COP29 и выразил надежду, что визит польского лидера в Баку поспособствует развитию отношений двух стран.
Президент Польши выразил признательность за приглашение на климатическую конференцию ООН и отметил, что мероприятие организовано на высоком уровне.
Стороны отметили важность глобальной климатической повестки.
Ильхам Алиев и Анджей Дуда обменялись мнениями о перспективах развития отношений между Польшей и Азербайджаном в различных сферах, обсудили отношения АР и ЕС, коснулись региональных вопросов.