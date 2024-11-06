Президенты Азербайджана и Польши встретились в Баку

В Баку в рамках COP29 состоялась встреча Ильхама Алиева и Анджея Дуды. Лидеры Азербайджана и Польши обсудили сотрудничество.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с польским коллегой Анджеем Дудой.

Встреча прошла в Баку в рамках COP29 - Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Ильхам Алиев выразил признательность Анджею Дуде за участие в COP29 и выразил надежду, что визит польского лидера в Баку поспособствует развитию отношений двух стран.

Президент Польши выразил признательность за приглашение на климатическую конференцию ООН и отметил, что мероприятие организовано на высоком уровне.

Стороны отметили важность глобальной климатической повестки.

Ильхам Алиев и Анджей Дуда обменялись мнениями о перспективах развития отношений между Польшей и Азербайджаном в различных сферах, обсудили отношения АР и ЕС, коснулись региональных вопросов.