Вестник Кавказа

В Ростове пылает склад медикаментов

В Ростове пылает склад медикаментов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ростове-на-Дону сегодня днем вспыхнул склад, на котором хранились медикаменты – площадь пожара небольшая, однако на тушение фармацевтического склада брошены значительные силы огнеборцев.

Донские пожарные тушат огонь, сегодня днем охвативший фармацевтический склад в одном из районов Ростова-на-Дону, сообщает пресс-служба администрации города в своем Telegram-канале.

"Горит фармацевтический склад на ул.Портовой в Железнодорожном районе. Площадь пожара 70 кв м. Проводится эвакуация"

- администрация Ростова-на-Дону

К счастью, о пострадавших не сообщается, также огнеборцы исключили любое возможное распространение огня на соседние объекты.

На месте работают 36 огнеборцев и 9 единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

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