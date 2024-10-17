В Ростове пылает склад медикаментов

В Ростове-на-Дону сегодня днем вспыхнул склад, на котором хранились медикаменты – площадь пожара небольшая, однако на тушение фармацевтического склада брошены значительные силы огнеборцев.
Донские пожарные тушат огонь, сегодня днем охвативший фармацевтический склад в одном из районов Ростова-на-Дону, сообщает пресс-служба администрации города в своем Telegram-канале.
"Горит фармацевтический склад на ул.Портовой в Железнодорожном районе. Площадь пожара 70 кв м. Проводится эвакуация"
- администрация Ростова-на-Дону
К счастью, о пострадавших не сообщается, также огнеборцы исключили любое возможное распространение огня на соседние объекты.
На месте работают 36 огнеборцев и 9 единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.