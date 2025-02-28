Нормализацию отношений обсудили замглавы МИД Армении и Турции

Замглавы армянского МИД пообщался с турецким коллегой. Стороны поговорили о вопросах нормализации отношений между двумя странами.

Заместители глав МИД Армении и Турции провели переговоры, главой темой которых стала нормализация отношений между двумя странами. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил 10 апреля заместитель армянского министра Ваан Костанян.

Он подчеркнул, что на встрече с Беррис Экинджи обсудил вопрос возможного расширения взаимодействия.

Кроме того, стороны поговорили об актуальных региональных и международных темах.

Послезавтра в Турции состоится панельная дискуссия по Южному Кавказу. В ней будут участвовать руководители внешнеполитических ведомств всех трех стран региона - Азербайджана, Армении и Грузии

Напомним, ранее на этой неделе в армянском МИД подтвердили визит главы министерства Арарата Мирзояна в Турцию. В рамках поездки он поучаствует вДипломатическом форуме в Анталье, который стартует 11 апреля.