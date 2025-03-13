Международные резервы России вышли на новый максимум

Российский международные резервы выросли, установив новый исторический максимум. На 4 апреля они составили $658 млрд, сообщает Центробанк.

В ЦБ РФ рассказали о том, как растут международные резервы России. Они вышли на рекордный уровень.

"Международные резервы по состоянию на конец дня 4 апреля составили 658,0 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 12,4 млрд, или на 1,9 процента, главным образом из-за положительной переоценки"

– Центробанк

Таким образом, 4 апреля был побит исторический рекорд, установленный 21 марта этого года – $650,4 млрд.

Отметим, что на начало 2025 года резервы составляли $609,1 млрд.