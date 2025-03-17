Вестник Кавказа

Пожарные справились с лесным возгоранием на юге Сочи

Пожарные справились с лесным возгоранием на юге Сочи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Огнеборцы ликвидировали возгорание, начавшееся сегодня вечером в лесу в Сочи. Пожар был потушен менее чем через полтора часа после того, как информация о нем поступила в МЧС.

В Сочи потушили лесной пожар, вспыхнувший сегодня около четырех часов назад. Об этом информирует 25 марта ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Возгорание случилось в Адлерском районе. Его удалось ликвидировать в районе 20:33.

Ранее в МЧС сообщали, что в Сочи обнаружено загорание растительности полосой, длина которой составляет примерно 300 метров.

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