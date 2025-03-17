Вертолет спас группу лыжников в Сочи

Спасатели эвакуировали в Сочи нескольких лыжников, решивших покататься в необорудованном для этого месте. У одного из них диагностировали перелом ноги.

Вертолет МЧС России пришел на помощь группе лыжников, застрявших в горах Сочи. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 25 марта в Telegram-канале министерства.

В МЧС отметили, что трое мужчин съехали с оборудованной трассы, однако не смогли сами вернуться назад из-за сложного рельефа.

"При попытке спуска один из лыжников получил перелом голеностопа. Из-за удаленности и труднодоступности пришлось задействовать вертолет Ка-32 МЧС России"

– пресс-служба ведомства

В МЧС отметили, что любителей фрирайда эвакуировали на базу спасательного отряда.

"Сотрудники МЧС России спасли троих лыжников на горном массиве Аибга"

– МЧС РФ