Вестник Кавказа

Туристка застряла у Чертовой купели в Сочи

Туристка застряла у Чертовой купели в Сочи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ЧП произошло в Агурском ущелье в Сочи – туристка оказалась в точке, откуда не могла выбраться самостоятельно. Подробности и видео с места событий опубликовала пресс-служба МЧС РФ.

Гостья Сочи едва не попала в беду в Агурском ущелье, рассказали в МЧС России.

Туристка делала фотографии около водопада Чертова купель. Она успешно спустилась к реке, но в какой-то момент поскользнулась на сырых камнях. Еле остановившись, она сумела добраться до выступа, расположенного на берегу Агуры напротив. С него она подала сигнал о помощи спасателям.

Девушка, которой оказалось 22 года, была эвакуирована сотрудниками МЧС на противоположный берег. Затем ее саму и ее молодого человека спасатели довели до места, где им ничего не угрожало.

 

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1355 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Самолеты Utair станут чаще летать из Тюмени в Сочи

Самолеты Utair станут чаще летать из Тюмени в Сочи

В Сочи для туристов готовят 180 безопасных пляжей

В Сочи для туристов готовят 180 безопасных пляжей

Пожар на горе Кума в Сочи потушили

Пожар на горе Кума в Сочи потушили

Пожар в Сочи: тушение горы Кума возобновилось

Пожар в Сочи: тушение горы Кума возобновилось

Крупный пожар тушат в Сочинском нацпарке

Крупный пожар тушат в Сочинском нацпарке

Предупреждение об опасности схода лавин объявили в Сочи до среды

Предупреждение об опасности схода лавин объявили в Сочи до среды

Самолет Сочи – Москва не смог продолжить авиарейс

Самолет Сочи – Москва не смог продолжить авиарейс

Акватория и пляжи Сочи свободны от мазута

Акватория и пляжи Сочи свободны от мазута

Для отдыха компаниями рекомендуют города Кубани и Ставрополья

Для отдыха компаниями рекомендуют города Кубани и Ставрополья

Природный пожар в нацпарке Сочи потушен

Природный пожар в нацпарке Сочи потушен

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы