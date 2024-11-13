Туристка застряла у Чертовой купели в Сочи

ЧП произошло в Агурском ущелье в Сочи – туристка оказалась в точке, откуда не могла выбраться самостоятельно. Подробности и видео с места событий опубликовала пресс-служба МЧС РФ.

Гостья Сочи едва не попала в беду в Агурском ущелье, рассказали в МЧС России.

Туристка делала фотографии около водопада Чертова купель. Она успешно спустилась к реке, но в какой-то момент поскользнулась на сырых камнях. Еле остановившись, она сумела добраться до выступа, расположенного на берегу Агуры напротив. С него она подала сигнал о помощи спасателям.

Девушка, которой оказалось 22 года, была эвакуирована сотрудниками МЧС на противоположный берег. Затем ее саму и ее молодого человека спасатели довели до места, где им ничего не угрожало.