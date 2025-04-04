Пошлины США для Китая выросли до 145% - CNBC

Правительство США вновь повышает пошлины для товаров из Китая. Согласно последним данным, пошлины Трампа для КНР достигли 145%.

Пошлины США на китайский импорт снова увеличились – президент Дональд Трамп повысил их до 145%. Об этом со ссылкой на Белый дом сообщает 10 апреля телеканал CNBC.

"Белый дом разъясняет, что пошлины Трампа на китайские товары теперь составляют 145%"

– сообщение

Ранее Трамп поднял пошлины до 125%. Между США и Китаем разворачивается торговая война.

Для остальных стран, в отношении которых ранее в Вашингтоне были объявлены новые тарифы, Трамп объявил 90-дневную паузу.