Вестник Кавказа

Туристический поезд "Рица" - стало известно расписание на 2025 год

Туристический поезд "Рица" - стало известно расписание на 2025 год
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Поезд "Рица" из Москвы в Абхазию в этом году отправится в рейс единственный раз. Продажа билетов еще не началась – тур состоится в октябре.

В 2025 году туристический поезд "Рица" в Абхазию отправится 11 октября, это будет единственный рейс за сезон.

Согласно данным на сайте РЖД, билеты на турпоезд еще не поступили в продажу.

Напомним, железнодорожное путешествие длится семь дней и семь ночей и начитается из российской столицы. В программе посещение с экскурсиями городов Новороссийск, Сочи и Ростов-на-Дону в РФ, а также Гагры и Сухума в Абхазии. Завершается тур в Москве.

Первый раз "Рица" совершила круиз в Абхазию в сентябре 2023 года. В 2024 году железнодорожный круиз стартовал 18 октября и также был единственным.

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