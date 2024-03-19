Врио губернатора Ростовской области впервые обратился к жителям

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сегодня впервые выступил с видеообращением к жителям региона в официальном Telegram-канале.

Исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь теперь уже в своем Telegram-канале обратился к жителям Дона.

"Дорогие жители Дона, рад приветствовать вас в своем канале! Буду рассказывать здесь о своей работе, планах и решениях для развития Ростовской области. Важно получать обратную связь. Важно, чтобы и я знал, что происходит в области благодаря вам. Тогда канал будет развиваться, а вы будете с моей стороны иметь полную, достоверную информацию"

- Юрий Слюсарь

Завершил он свое видеообращение словами: "Работы у нас много. Потенциал большой. За работу, товарищи!".

Сегодня днем Telegram-канал экс-губернатора Василия Голубева был переименован и передан в управление Юрию Слюсарю.

"Приняли совместное решение продолжить традицию общения с жителями на этой площадке, права на которую теперь передаю Юрию Борисовичу!", – написал накануне в Telegram-канале Василий Голубев, отметив, что он был хорошей площадкой для общения с жителями Дона.

Напомним, накануне Юрий Слюсарь официально был представлен в должности временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области представителям органов власти региона. Он был назначен на эту должность президентом РФ Владимиром Путиным 4 ноября, в тот же день глава государства принял отставку Василия Голубева, занимавшего пост главы региона 14 лет.