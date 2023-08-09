Ростов-на-Дону ищет побратимов

Власти столицы Дона намерены наладить побратимские отношения с новыми городами – это будет ответом на отказ от побратимства, которые прислали власти британского Глазго и немецкого Дортмунда.

Власти Ростова-на-Дону ведут переговоры с городами Таиланда, Латинской Америки, Грузии и Казахстана об установлении побратимских связей с ними, пишет "Деловая газета. Юг".

"Мы ведем переговоры с дипломатическими учреждениями об установлении контактов и в перспективе подписания договоров об установлении побратимских связей с городами на территории Республики Казахстан, Грузии, Латинской Америки и Королевства Таиланд"

- администрация Ростова-на-Дону

Побратимом столицы Дона также могут стать столица Беларуси Минск, Армении Ереван, Замбии Лусака, Сейшельских Островов Виктория, а также болгарский Плевен, греческий Волос и южнокорейский Чхонджу.

В горадминистрации Ростова напомнили, что после изменения политической обстановки и охлаждения внешнеполитического климата ряд городов зарубежных стран отказались от побратимства, в частности, официальные уведомления о формальной приостановке отношений в рамках побратимских связей прислали власти города Глазго (Великобритания) и города Дортмунда (ФРГ). В то же время в донской столице остаются скверы, названные в честь этих городов.

Напомним, в минувшем 2023 году городом-побратимом Ростова стал киргизский город Ош.