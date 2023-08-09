Мариуполь стал побратимом Грозного

Опубликовано: 15:37, 9 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Донецкий Мариуполь и столица Чечни Грозный стали городами-побратимами - соглашение о побратимстве накануне подписали мэр города Грозного Хас-Магомед Кадыров и глава администрации Мариуполя Олег Моргун.

Соглашение об установлении побратимских отношений заключили Грозный и Мариуполь, сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Грозный и Мариуполь - города-побратимы… Это значимое событие, символизирующее образование тесных дружеских отношений между двумя городами"

- Рамзан Кадыров

Подписание этого соглашения свидетельствует, что металлургический центр Донбасса возвращается на рельсы динамичного развития, и побратимство двух городов поможет развитию ключевых социально значимых направлений и укрепит сотрудничество между ними в основных сферах жизнедеятельности, выразил уверенность глава Чечни.

Также он поздравил жителей Мариуполя и Грозного с этим значимым событием и пожелал им благополучия и процветания.