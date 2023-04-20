Крымская Ялта станет побратимом никарагуанской Гранады

Опубликовано: 7:26, 20 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В скором времени крымская Ялта станет городом-побратимом никарагуанской Гранады, уже готовится побратимское соглашение между городами.

Ялта и никарагуанский город Гранада готовят побратимское соглашение, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Россия рада интенсивному развитию связей между Никарагуа и российскими регионами, рассказал глава российского внешнеполитического ведомства в ходе пресс-конференции по итогам визита в Никарагуа, передает РИА Новости.

Также Сергей Лавров напомнил, что пару лет назад было открыто почетное консульство Никарагуа в Симферополе.