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Крымская Ялта станет побратимом никарагуанской Гранады

Крымская Ялта станет побратимом никарагуанской Гранады
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В скором времени крымская Ялта станет городом-побратимом никарагуанской Гранады, уже готовится побратимское соглашение между городами.

Ялта и никарагуанский город Гранада готовят побратимское соглашение, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Россия рада интенсивному развитию связей между Никарагуа и российскими регионами, рассказал глава российского внешнеполитического ведомства в ходе пресс-конференции по итогам визита в Никарагуа, передает РИА Новости.

Также Сергей Лавров напомнил, что пару лет назад было открыто почетное консульство Никарагуа в Симферополе.

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