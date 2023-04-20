Глава МИД России Сергей Лавров прилетел в Гавану

Министр иностранных дел России Сергей Лавров завершает свое латиноамериканское турне рабочим визитом на Кубу, где он встретится с кубинским коллегой Бруно Родригесом и президентом страны Мигелем Диас-Канелем.
Глава МИД Сергей Лавров сегодня ночью прибыл с рабочим визитом на Кубу.
В Гаване запланированы его переговоры с кубинским коллегой Бруно Родригесом, также российского министра примет президент республики Мигель Диас-Канель, передает РИА Новости.
Куба - финальный пункт латиноамериканского турне Лаврова, стартовавшего в понедельник. В его рамках глава российского МИД уже посетил Бразилию, Венесуэлу и Никарагуа.