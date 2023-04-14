Лавров и Мирзоян встретились в Узбекистане

Опубликовано: 18:35, 14 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт МИД России

Переговоры глав МИД РФ и Армении прошли в Самарканде. Министры заявили, что необходимо активизировать шаги по нормализации отношений Баку и Еревана.

Министры иностранных дел России и Армении провели встречу, сообщает МИД РФ.

Дипломаты побеседовали в узбекистанском Самарканде, куда они прибыли на заседания СМИД СНГ.

На переговорах Сергей Лавров и Арарат Мирзоян рассмотрели актуальные аспекты российско-армянских отношений, а также поговорили о вопросах, связанных с ситуацией в регионе.

"Обозначена важность активизации усилий по всем трекам армяно-азербайджанской нормализации в соответствии с договоренностями лидеров России, Армении и Азербайджана 2020-2022 годов"

— МИД РФ

Кроме того, министры договорились продолжать поддерживать дипломатические контакты.

Разговор Путина и Пашиняна

Неделю назад переговоры провели президенты РФ и Армении. В ходе телефонного разговора Владимир Путин обсудил с Николом Пашиняном роль выполнения всех трехсторонних заявлений глав РФ, АР и РА, а также значения разблокирования и восстановления транспортных связей и коммуникаций. Еще одной темой беседы российского и армянского лидеров стало мирное соглашение, работу над которым продолжают вести Баку и Ереван.