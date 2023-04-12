Армении придется ответить за участие в учениях США в Европе

Опубликовано: 16:53, 12 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Москва потребовала у Еревана официальных разъяснений по теме участия члена ОДКБ Армении в учениях НАТО в Европе, ведущих к дестабилизации ситуации в регионе.

Россия потребовала у Армении официальные разъяснения по вопросу участия рмянских военных в учениях США в Европе, заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"США и их союзники пытаются дискредитировать сотрудничество стран региона с нашей страной, втягивают их в различные форматы взаимодействия. Они явно носят антироссийский характер, если не сказать, порой, русофобский", - отметила официальный представитель российского МИД, передает РИА Новости.

Подобные действия НАТО ведут к дестабилизации ситуации в различных регионах, росту конфликтного потенциала, созданию новых разделительных линий, отметила Захарова, сообщив: МИД России запросил официальные разъяснения у армянских партнеров по поводу их участия в натовских учениях. По получению ответа обязательно последует реакция России, заверила она.

В сложившейся ситуации важен и отказ Еревана от проведения маневров ОДКБ на своей территории, который вызывает сожаление и тоже не способствует повышению региональной безопасности.

Ранее о том, что Армения в этом году планирует принять участие в двух военных учениях, проводимых командованием сухопутных сил США в Европе - KFOR (Силы Косово) и Sabre Junction (Сплетенный меч) – сообщил пресс-секретарь Минобороны страны Арам Торосян. До этого сайт Минобороны США упомянул Армению в числе стран-участниц многонациональных военных учений Defender-2023, однако спустя некоторое время страна пропала из этого списка.

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что Минобороны страны проинформировало ОДКБ о нецелесообразности проведения в стране учений миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023".