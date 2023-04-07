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Ереван будет участвовать в военных учениях США

Ереван будет участвовать в военных учениях США
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В министерстве обороны Армении сообщили об участии страны в нынешнем году в двух военных учениях США на территории Европы. Ранее намерения Еревана подтверждались Пентагоном.

В текущем году армянская армия станет участником двух американских военных учений, который пройдут на территории Европы, заявил пресс-секретарь армянского министерства обороны Арам Торосян.

По словам министра, армянское военное ведомство в 2023 году будет участвовать в двух американских учениях. Торосян добавил, что они пройдут на территории Евросоюза.

Далее он подчеркнул, что военные учения будут организованы командованием Сухопутных войск США в Европе – сил Международной миссии под эгидой НАТО в Косове и Метохии и Saber Junction.

Ранее Пентагон подтверждал намерения Еревана принять участие в военных учениях Defender Europe, но после Армения была исключена из списка участников.

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