Вестник Кавказа

Ростовские власти не будут прокладывать трамвайные пути на левый берег Дона

Ростовские власти не будут прокладывать трамвайные пути на левый берег Дона
© Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
Знаменитый ростовский трамвай пока не будет ходить на левый берег Дона в новые городские районы: проект по модернизации и строительству трамвайной инфраструктуры предусматривает это лишь в перспективе.

Донские власти пока не планируют строить трамвайные пути через Ворошиловский мост на левый берег Дона, сообщают "Ведомости Юг" со ссылкой на пресс-службу проекта "Ростовский трамвай".

Этого не предусматривает и концессионное соглашение, заключенное между властями Ростовской области, Ростова-на-Дону и компании "Синара - ГТР Ростов", управляющей ростовским электротранспортом.

Хотя в компании не исключают, что в соответствии с генпланом города, в который год назад были внесены изменения по строительству такой трамвайной линии, потенциальная возможность для ее строительства в будущем есть, уточнили в пресс-службе проекта "Ростовский трамвай".

Пока в рамках проекта до 2028 года в городе будут модернизированы и построены 119 км одиночных путей, 21 тяговая подстанция и построены два трамвайных депо.

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