Благоустройство коснется шести сел Ставрополья

В ряде населенных пунктов Ставропольского края проведут работы по благоустройству. Подготовлено 8 проектов в 6 селах Апанасенковского района.

В Апанасенковском районе Ставропольского края займутся благоустройством. Всего планируется осуществить 8 проектов на 27 млн рублей, рассказали в региональном правительстве.

В нескольких селах обновят дорожки для пешеходов, места для парковок. Также появятся новые детские площадки и приведут в порядок кладбище.

Все работы проведут в рамках поддержки местных инициатив. Претворить проекты в жизнь помогут средства из краевого и районного бюджетов, местного населения и бизнесменов.