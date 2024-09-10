Вестник Кавказа

В Ставрополе откроют завод комплектующих для ЖКХ

Трубы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ставрополе появится предприятие по производству оборудования для канализации и очистных сооружений. Объект должны возвести к 2028 году.

НПО «Аврора» создаст в Ставрополе современное предприятие по производству оборудования для ЖКХ, сообщил глава региона Владимир Владимиров. 

В Ставрополье будут производить ленточные фильтр-прессы для очистных сооружений и насосных станций. Предприятие будет снабжать оборудованием систему водоотведения города, которая также будет построена в ближайшие годы. 

В регионе также планируют запустить предприятие нефтехимической отрасли. Ввод в эксплуатацию объектов ожидается к 2028 году.

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