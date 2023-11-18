Рост производства сладостей зафиксировали в Ставропольском крае

Производство сладостей на Ставрополье выросло на 40% относительно первых шести месяцев прошлого года. Продукция поставляется в Азербайджан, Казахстан, Китай и другие страны.

В Ставропольском крае наблюдается впечатляющий рост производства сладостей, который за первые полгода текущего года увеличился на 40% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

«За первое полугодие 2024 года наши предприятия произвели 11 тысяч тонн кондитерских изделий. Это на 40% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Производители Ставрополья удовлетворяют внутренний спрос и также, конечно, работают на экспорт»

– глава Минэкономразвития региона Денис Полюбин

По его словам, одной из ключевых причин бурного роста производства сладостей является успешная диверсификация рынков сбыта. Кондитеры Ставропольского края разнообразили свою клиентскую базу, начав активно поставлять свою продукцию в страны, такие как Азербайджан, Казахстан, Китай и другие. Экспорт сладостей стимулирует увеличение объемов производства, создает новые рабочие места и способствует экономическому росту региона.

Далее министр отметил, что отрасль кондитерского производства в Ставропольском крае представлена как крупными производителями, так и средними и малыми предприятиями. Благодаря этому разнообразию производителей, на рынке появляются уникальные, оригинальные продукты, созданные креативными предпринимателями. Новые вкусы, формы и упаковки сладостей приковывают внимание потребителей, способствуя дополнительному росту спроса как на внутреннем, так и на внешних рынках.