Подарок Аллаха: финик - сладкое лекарство от всех болезней

На финиках и воде человек может жить годами. Финики считаются лучшим продуктом для разговения, а также любимым фруктом Пророка. Богатые витаминами и аминокислотами финики называют сладким лекарством.

Финик, наряду с инжиром и гранатом, еще один фрукт родом из Райского сада. Финиковая пальма - одно из древнейших плодовых растений, известных человечеству.

Как и где растут финики

Финики - плоды финиковой пальмы, которые с давних времен используются человеком в пищу. Одна пальма старше 10 лет в год дает урожай около 80 кг фиников, дерево плодоносит более 80 лет. Финики растут крупными гроздями на вершине дерева, укрытые от жаркого южного солнца пальмовыми листами.

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Родиной фиников считается Месопотамия, зона Плодородного полумесяца - сегодня это Ирак, Сирия, отчасти Иран и Турция. В этих местах финики возделывались еще за 4 тыс. лет до нашей эры.

Финики на протяжении тысячелетий имеют огромное значение в рационе жителей стран Ближнего Востока и Северной Африки, их даже называют "хлеб пустыни".

Крупнейшие производители фиников в мире: Египет, Иран, Саудовская Аравия, Ирак, Пакистан, ОАЭ, Алжир.

Финики в арабских странах подают к кофе, также из них делают различные десерты. Встречают финики, покрытые шоколадом, финики, фаршированные орехами или цедрой апельсина.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

К лучшим и популярным сортам фиников относятся:

меджул или маджул (Medjool) - очень крупные, мягкие финики с тонкой кожицей, их также называют "королевскими",

мазафати (Mazafati) - небольшие, сладкие, почти черные финики, обычно весьма сочные. Именно эти финики можно найти в магазине фасованные по коробкам под брендом "иранские финики",

деглет Нур (Deglet Nour) - ароматные, длинные, полусухие плоды с темной, коричнево-лиловой сухой кожицей,

суккари (Sukkari) - очень мягкие и светлые сладкие финики,

дайри (Dayri) - мягкие приторно-сладкие финики.

В основном в мире употребляются сушеные финики, которые хорошо хранятся и транспортируются. Сезон свежих плодов приходится на осень. Обычно свежие финики светлые и не такие сладкие, как сушеные.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Польза фиников

Финики не зря называют и лакомством, и лекарством. Помимо невероятного количества сахарозы, финики содержат 23 вида аминокислот, разнообразные минералы, витамины. Финики богаты кальцием, медью, железом, они улучшают качество крови, поддерживают кишечную микрофлору, повышают работоспособность и снижают холестерин. Финики в умеренных количествах полезны и мужчинам, и женщинам, и детям. Исключение составляют люди с диабетом.

Считается, что только на финиках и воде можно прожить несколько лет, так как эти плоды способны дать организму все необходимое.

Финики в Коране

Финики упоминаются в Коране более 20 раз, чаще, чем любой другой плод.

"[Аллах] взращивает для вас злаки, маслины, финики, виноград и всякого рода плоды. Воистину, во всем этом – знамение для людей, способных размышлять!"

Нахль: 11

Также о финиках говорится в аятах Бакара, 266; Марьям, 23,25; Абаса, 29, Рахман, 11, 68 и других.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Не раз встречаются упоминания фиников и в хадисах.

«Дом, в котором нет фиников, подобен дому, в котором нет еды"

Ибн Маджа, 3328

"Давайте финики роженице. Если не можете дать ей свежих фиников, то дайте сушеных, потому что нет более полезного дерева для женщины, чем финиковая пальма"

Умдат аль-Кари, 21:68

Финики для мусульман

Финики считаются идеальным продуктом для разговения. Три финика подходят для того, чтобы начать ифтар.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Разговляясь в Рамадан мусульмане первым делом съедают финик, так советовал пророк Мухаммад. По мнению пророка, финики и молоко являются лучшей пищей.

Сладкие и питательные плоды, богатые витаминами и минералами, позволяют сохранять здоровье даже во время длительного поста.

Финиковая пальма считается священной, это дар Аллаха людям.

Первые тексты Корана были написаны на пальмовых листьях.

Также есть сведения о том, что первая мечеть в Медине была построена из пальмовых стволов и кирпичей.

Аджва - священный финик

Несмотря на то, что существуют сотни сортов фиников, особое место среди них занимает «аджва». Это не слишком крупные, темные плоды с округлой косточкой. При этом аджва - очень дорогие финики, и их часто фальсифицируют, подменяя плодами других, похожих сортов.

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Чем особенны финики аджва? Считается, что аджва растет только в Медине, причем на определенной территории - от южной части мечети Пророка до мечети Аль-Куба. По преданию, именно этот сорт финика был спущен из Рая.

В сборниках Ахмада (2/305) и ат-Тирмизи (2066) сообщаются такие слова Пророка:

"Аджва – из Рая, и в ней есть лекарство против яда"

Также, согласно хадису Саада ибн Абу Ваккаса, Пророк посоветовал ему употреблять толченые финики аджва с косточками как лекарство от болезни сердца.

Финики в других религиях

Упоминаются финиковые деревья и плоды и в Библии.

Дева Мария по совету ангела, при родах подкреплялась финиками и ела сладкие плоды после. Современной наукой установлено, что в финиках содержится окситоцин, который помогает роженицам с восстановлением.

Когда Святое семейство - Мария, Иосиф и младенец Иисус, бежало в Египет, от голода их спасли финиковые пальмы, деревья наклонились и дали людям насытиться плодами.

Существует полотно, написанное мастером эпохи Возрождения Рафаэлем в 1506 году, "Святое семейство под пальмой".

Приветствовавшие Иисуса Христа в Иерусалиме держали в руках ветви финиковой пальмы.

В иудаизме считает, что финик - одним из плодов, которые Всевышний дал Адаму, спуская его на землю из райского сада. Пальмовая ветвь используется на священных праздниках.

Интересные факты

Финиковая косточка может прорасти даже спустя тысячелетие. В Израиле ученым удалось вырастить пальмы из семян возрастом 1900 лет и более 2 тыс лет.

В Древнем Египте из фиников изготавливали алкогольный напиток - финиковое вино.

На Ближнем Востоке можно встретить финиковый сироп, он используется в кулинарии также, как мед.

Финики практически никогда не вызывают аллергических реакций, их можно давать даже младенцам.

Финики - единственный фрукт, содержащий лактин, пробиотик обычно содержащийся в молоке.

Узоры с финиковыми пальмами изображали на стенах храмов Вавилонии и Ассирии, также пальмы украшали стены храма Соломона.

Финиковая пальма является национальным символом Саудовской Аравии и Израиля.

С древних времен финиковая пальма и ее плоды - символ власти, изобилия, торжества и веры.