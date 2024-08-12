Вестник Кавказа

Самые низкие доходы в России зафиксированы на Кавказе

Самые низкие доходы в России зафиксированы на Кавказе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Регионы Северного Кавказа — аутсайдеры рейтинга доходов населения. Это связано со слабостью экономик регионов. Лидеры рейтинга — ЯНАО, Москва, Санкт-Петербург.

Северо-Кавказские регионы расположились на последних строчках в рейтинге доходов населения России, который был составлен экспертами издания РИА Новости.

Аутсайдером оказалась Ингушетия, жители которой в месяц могут приобрести 1,19 потребительских набора. В тройку худших также вошли КЧР (1,32 набора — 84-е место) и Чечня (1,53 — 82-е место).

Лидерами среди регионов Северного Кавказа стали Северная Осетия (1,94 — 64 место) и Дагестан (1,89 — 69-е). Ставрополье в рейтинге заняла 81-е место (1,6), КБР — 75-е (1,78).

Как заявили эксперты, низкие доходы связаны со слабостью экономик регионов СКФО, большой численностью детей и долгожителей без доходов от трудовой деятельности.

Помимо этого, в издании подчеркнули, что на Северном Кавказе зафиксирован самый высокий уровень безработицы.

Стоит добавить, что лидерами рейтинга стали ЯНАО, Ненецкий АО, Москва, Сахалинская область и Санкт-Петербург.

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