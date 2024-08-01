Самые низкие зарплаты педагогов выявлены на Кавказе

Учителя регионов Северного Кавказа получают самые низкие зарплаты в России. Данные значительно ниже среднероссийского уровня. Самая высокая зарплата – более 147 тыс в Чукотке.

Росстат опубликовал данные по заработной плате школьных преподавателей в России и выяснил, что меньше всех получают учителя регионов СКФО.

В первом квартале 2024 года самый низкий средний заработок педагогов был выявлен в Ингушетии – 26,4 тыс рублей. В тройку антилидеров также вошли КЧР (29,9 тыс) и Чечня (31,1 тыс).

Чуть лучше дела с заработными платами учителей обстоят в Северной Осетии и Дагестане. Там преподаватели учебных заведений получают 31,9 и 32,5 тыс соответственно.

Лидерами по данному показателю на Северном Кавказе стали Кабардино-Балкария и Ставропольский край, где зарплата педагогов составляет 35,8 и 38,5 тыс.

Отмечается, что приведенная статистика оказалась значительно ниже среднего уровня по всей России, который составляет 58,1 тыс рублей.

Стоит добавить, что больше всех получают преподаватели Чукотки (более 147 тыс), Магаданской области (почти 134 тыс) и Ямала (133 тыс).