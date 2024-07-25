Сколько литров бензина могут купить дагестанцы на свою зарплату?

Стало известно, сколько литров бензина могут позволить себе жители Дагестана на свою зарплату. Республика заняла одно из последних мест в рейтинге.

Эксперты РИА Новости составили рейтинг, в результате которого стало известно, сколько литров бензина могут приобрести жители российских регионов на среднемесячные зарплаты.

Во внимание исследователи взяли стоимость марки бензина АИ-92. Жители Дагестана могут приобрести на свои зарплаты 697 литров этой марки. Этот результат оказался 83-м из 85.

Лидерами данного списка традиционно стали региона крайнего севера и Москва. Так, жители ЯНАО, Москвы и Чукотки могут купить свыше 2 тыс литров на свою зарплату.

Цена на топливах существенно отличается. Например, марка АИ-92 в Коми стоит чуть более 48 рублей за литр, в то время как в Магаданской области она доходит до 65,77 рублей.

Стоит добавить, что в аутсайдерах оказался не только Дагестан, но и все республики Северного Кавказа. Куда лучше обстоят дела на Ставрополье – 836 литров на среднемесячную зарплату.