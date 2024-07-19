Вестник Кавказа

Самый дорогой бензин на Кавказе выявлен в Дагестане

Самый дорогой бензин на Кавказе выявлен в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Самые высокие цены на бензин на Северном Кавказе обнаружены в Дагестане. За литр придется заплатит 59,19 рублей за литр. Самая дешевая стоимость – в Северной Осетии.

Росстат привел данные о динамике потребительских цен на бензин и дизельное топливо в российских регионах. Статистика опубликована на сайте ведомства.

Самый дорогой бензин на Северном Кавказе обнаружен в Дагестане, где за литр придется заплатить 59, 19 рублей. Стоимость дизельного топлива в республике составляет 63,09 рублей.

Самый дешевый бензин в СКФО выявлен в Северной Осетии – 57,07 за 1 литр. Цена на дизельное топливо в республике также одна из низких в округе – 61,38 за литр.

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